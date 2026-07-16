Спікер Ради оголосив перерву у засіданні, призначень міністрів оборони та закордонних справ не було

Верховна Рада звільнила з посад міністрів оборони та закордонних справ Михайла Федорова та Андрія Сибігу, але до призначень на вакантні посади справа на пленарному засіданні не дійшла.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", після призначення нового складу уряду, дострокового припинення повноважень народних депутатів із фракції "Слуга народу" Дениса Маслова та Віталія Безгіна голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву у пленарному засіданні.

Під час засідання народні депутати пропонували провести консультації щодо призначення на посаду міністра оборони, але вони не отримали підтримки з боку головуючого.

"Завтра пленарного засідання не буде. Наступне відбудеться по плану станом на зараз 18-го серпня", – написав народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у Телеграмі.

Як повідомлялося, парламент на пленарному засіданні у четвер призначив Маслова міністром юстиції, а Безгіна – міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Під час воєнного стану Верховна Рада працює у неперервному режимі, народні депутати можуть зібратися на засідання у будь-який час.

Подання на посади міністрів закордонних справ та оборони вносить у Верховну Раду президент України Володимир Зеленський. Згідно з інформацією на сайті парламенту станом на зараз таких документів у законодавчому органі не зареєстровано.