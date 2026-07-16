На площі Франка в Києві лишається менше 400 учасників мітингу проти звільнення Федорова з поста глави Міноборони

Акція протесту проти відставки міністра оборони Михайла Федорова на площі Франка поблизу будівлі Офісу президента в центрі Києва, яка розпочалася в четвер вранці, продовжується.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", менше 200 людей стоять в південній частині площі, звідки відкривається вид на Офіс президента, та скандують "Федоров!", "Ганьба!", "Нам не все одно", "Ми все бачим, ми слідкуєм" та інші гасла, тримаючи в руках картонні транспаранти з закликами залишити Федорова на посаді.

Ще приблизно стільки ж учасників заходу розосередились по скверу на площі перед будівлею Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка – частина відпочивають на газоні, частина прогулюється доріжками.

Сотні транспарантів на упаковочних картонках, які тримали в руках учасники мітингу, коли їх було більше, залишилися на площі, їх розклали уздовж парапетів, огорож та на газонах.

Акція проходить мирно. Автомобільний рух, як і раніше, не перекривався. На місці присутня Поліція діалогу, кілька десятків правоохоронців помічені в навколишніх кварталах. Захід висвітлюють десятки представників ЗМІ, як українських, так і іноземних.

Як повідомлялося, заклики зібратися на мітинг проти відставки Федорова почали ширитися соцмережами в середу ввечері. В четвер вранці захід зібрав близько двох тисяч учасників. В заході брала участь переважно молодь.