Доктори наук Моркляник та Рєзнікова можуть стати нардепами замість Маслова та Безгіна за списком "Слуги народу"

Народними депутатами за списками партії "Слуга народу" замість Дениса Маслова та Віталія Безгіна, які пішли в уряд, можуть стати Богдан Моркляник та Вікторія Рєзнікова.

Згідно з інформацією на сайті Центральної виборчої комісії Моркляник та Рєзнікова йшли у цьому списку на позачергових виборах у Верховну Раду 24 червня 2019 року на позиціях №163 та №165.

У квітні цього року депутатом народною депутаткою стала Олена Київець, яка мала 161-шу позицію, тоді як №162 Олександра Кармаза у жовтні 2019 року подала звернення із заявою про відмову балотуватися, а щодо №164 Юрія Баланюка, то у липні того ж року сама партія звернулася про скасування його реєстрації.

Доктор технічних наук Моркляник народився 21 травня 1975 року. На момент обрання нардепом обіймав посаду директора Державної організації "Національний офіс інтелектуальної власності", потім став заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Згідно із інформацією на сайті цього агентства, з березня 2022 він є мобілізованим.

Докторка юридичних наук Рєзнікова народилася 24 вересня 1978 року. На момент обрання у Верховну Раду – завідувач кафедри господарського права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, а наразі завідувач кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права цього ж університету.

Як повідомлялося, Верховна Рада у четвер достроково припинила повноваження народних депутатів Маслова та Безгіна та призначила їх відповідно міністром юстиції та міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України.