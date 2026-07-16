Рютте: Кадрові зміни на посаді міністра оборони України не змінять стратегії щодо Росії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, коментуючи відставку міністра оборони України Михайла Федорова, сказав, що він не очікує, що призначення нового міністра оборони принесе суттєві зміни у стратегію Києва в боротьбі проти Росії.

"Кадрові зміни на посаді міністра оборони України не змінять стратегію щодо Росії", - наводить агентство DPA слова Рютте у соцмережі Х у четвер.

Як зазначив Рютте, він очікує "безперервності" у той час, як українські військові "діють набагато краще" на лінії фронту, ніж на початку року. Він додав, що армія-агресор просувається дуже повільно, а Україна змогла провести контратаки в деяких районах.

"У мене були добрі робочі стосунки з Михайлом Федоровим. Я бажаю йому всього найкращого, і його наступник, без сумніву, продовжить цей курс", – зазначив генсек НАТО.

За словами Рютте, Росія втрачає від 25 тисяч до 35 тисяч солдатів на місяць. "Якщо ви – молодий росіянин, який роздумує над тим, чи приєднатися до військових дій, ви можете стати одним із тих приблизно 30 тисяч цього або наступного місяця", – сказав він, назвавши ці втрати "жахливою новиною для сімей загиблих та для самих людей".

Крім того, він додав, що Україна також "завдає ударів углиб Росії", вражаючи її енергетичну інфраструктуру та промислову базу.

Раніше єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс та посол ЄС в Україні Катаріна Матернова відзначили Федорова як ефективного міністра оборони та подякували йому за співпрацю.