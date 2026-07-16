Туреччина зберігає принципову позицію щодо незаконної окупації Криму та уважно стежить за розвитком подій у регіоні – Фідан

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час свого візиту до Києва висловив повну підтримку кримськотатарському народові та запевнив, що Анкара зберігає принципову позицію щодо незаконної окупації Криму.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на пресконференції із українським колегою Андрієм Сибігою у Києві у четвер.

"У наших відносинах з Україною кримськотатарські співвітчизники, які є мостом між двома країнами, займають для нас особливе місце. З самого початку ми зберігаємо принципову позицію щодо незаконної анексії Криму та уважно стежимо за розвитком подій у регіоні. З цієї нагоди я ще раз хочу наголосити, що Туреччина завжди буде підтримувати наших кримськотатарських братів", – наголосив міністр.

За словами Фідана, окрім війни РФ проти України, вони обговорили із Сибігою двосторонні відносини, а також ситуацію на Близькому Сході.

"Ми оцінили, як Україна може взяти участь у торговельних шляхах, що ведуть до Перської затоки, включаючи Сирію, та як ми разом можемо використати ці можливості в новій системі зв’язності", – наголосив він.

Окремо він запевнив, що Туреччина й надалі наполегливо продовжуватиме свої зусилля для забезпечення справедливого та стійкого миру в Україні на основі міжнародного права.

Раніше турецьке МЗС повідомило, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан 15-16 липня відвідає з візитом Україну. Фідан востаннє відвідував Україну 29-30 травня 2025 року.