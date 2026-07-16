Калмикова: З командою прагнули вибудувати з Мінветеранів справжнє Міністерство імені людини

Колишня міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова розраховує, що в наступний період міністерство буде розвивати те, що було створено ї командою.

"Працювати заради вас, мої дорогі ветерани та ветеранки – честь! Ми з командою прагнули вибудувати з Мінветеранів справжнє Міністерство імені Людини. Вам судити. Ми працювали на межі можливостей і трошки більше. Завжди були на зв’язку. Завжди мали мету – побудову цілісної системи. Цілісної і людяної", – написала Калмикова в мережі Facebook.

Також вона перелічила проєкти, які було реалізовано за її каденції: створено систему фахівців супроводу; запущено цифровізацію послуг, зокрема спеціальний розділ в "Дія" і платформа з усіма гарантіями Ветеран.Pro; побудований перший ветеранський простір, ще 6 будуються, на ще 8 розподілені кошти; побудоване Національне військове меморіальне кладовище (НВМК) і почалися поховання; запустилися 6 послуг в медичній сфері; започатковані програми ветеранського спорту.

"Але саме головне – ми не втратили себе, бились командою за вас і надихались вами! Залишаю посаду все так само з вірою в людей і в те, що завжди варто робити те, в що віриш, попри все. І сподіваюсь, що наступний період життя міністерства буде лише розвинуто те, що вже створено і ще більше", – додала Калмикова.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, зокрема призначила начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма міністром у справах ветеранів.