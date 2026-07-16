МЗС Туреччини: Ми категорично не хочемо перенесення війни в Чорне море

Анкара категорично не хоче перенесення війни в Чорне море, заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час свого візиту до Києва.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на пресконференції із українським колегою Андрієм Сибігою у Києві у четвер.

"Як ми завжди заявляємо: ми категорично не хочемо перенесення війни на Чорне море. Збереження миру в Чорному морі є обов’язковою умовою. Цілеспрямовані атаки на порти, танкери та рибальські судна, які ставлять під загрозу життя цивільних, не є прийнятними", – зазначив міністр.

Він наголосив, що "всі сторони повинні діяти розсудливо та відповідально".

Раніше турецьке МЗС повідомило, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан 15-16 липня відвідає з візитом Україну. Фідан востаннє відвідував Україну 29-30 травня 2025 року.