Наступне засідання Ради за планом відбудеться 18 серпня, уряд наразі без міністра оборони – нардеп

Наступне пленарне засідання Верховної Ради за планом відбудеться 18 серпня, наразі вакантними залишаються посади міністра оборони та міністра закордонних справ.

"Завтра пленарного засідання не буде. Наступне відбудеться по плану станом на зараз 18 серпня. Як і треба було очікувати, ніякого засідання фракції "Слуги народу" щодо міністра оборони не буде", – написав народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграм.

"Точніше вона була пару хвилин де сказали, що на посаду Міноборони шукають іншу кандидатуру, ніж Клименко (але і не Федоров) Сказали, що може щось о 21:00 буде (але думаю чергова байка) або вже у серпні… 18-го серпня, для розуміння", – додав він.

"Ось така історія: Міністра закордонних справ немає, Міністра оборони немає, Голови СБУ немає, голови Зовнішньої розвідки немає", – зазначив він.

Железняк звернув увагу на те, що "з моменту формування нового уряду, Федоров повністю звільнений і не виконує обов’язки міністра".

"Окремо прошу відмітити, як технічно злили Клименка з усіх посад…", - додав він.

Згідно з календарем десятої сесії Верховної Ради, після завершення липневих пленарних засідань у серпні передбачено роботу народних депутатів у комітетах, фракціях і з виборцями, а перший пленарний тиждень після перерви розпочинається 18 серпня.

Закон "Про правовий режим воєнного стану" прямо встановлює, що Верховна Рада в умовах воєнного стану працює в сесійному режимі.