Лісовий: Не всі рішення були простими, не всі – безпомилковими і далеко не всі – популярними

Колишній міністр освіти і науки Оксен Лісовий сподівається, що започатковані ним і командою зміни не будуть поставлені на паузу, а все створене буде збережене і посилене.

"Сьогодні я залишаю посаду міністра освіти і науки України. Для мене було честю служити Україні на цій посаді без кількох днів 3 роки і 4 місяці. Я прийшов у міністерство після фронту – в один із найскладніших періодів для держави та освіти. Уже в березні 2023 року чітко усвідомлював: управління освітою під час війни – це також форма служіння. Служіння країні, яка водночас веде війну і мусить думати про своє майбутнє", – написав Лісовий в мережі Facebook.

Він також перелічив напрямки, де, за його думкою, Міносвіти досягло успіхів за його головування.

"Не всі рішення були простими. Не всі – безпомилковими. І далеко не всі – популярними. Але переконаний, що значно більшим ризиком було б залишити систему без змін. Озираючись, можу сказати: за ці роки вдалося не лише втримати освіту і науку в умовах повномасштабної війни. Вдалося створити підґрунтя для їхнього подальшого розвитку", – наголосив Лісовий.

Він зазначив, що освіта є сферою, у якій жоден результат неможливий зусиллями однієї людини.

"Міністри змінюються. Команди змінюються. Але освіта завжди залишається справою довгої дистанції. Тому дуже сподіваюся, що започатковані за ці роки зміни не будуть поставлені на паузу, а все створене буде збережене, посилене й примножене. Зрештою ми всі працюємо не заради власних політичних біографій", – додав він.

У червні 2026 року, Лісовий заявляв, що у разі звільнення, одним із сценаріїв він розглядає повернення у військо.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, зокрема призначила голову Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Андрія Бутенка міністром освіти і науки.