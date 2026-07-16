Відновлення Мінагрополітики важливе для підготовки переговорної позиції України щодо вступу до ЄС – голова УАК

Відновлення окремого Міністерства аграрної політики та продовольства України є необхідним для ефективної підготовки України до переговорів про вступ до Європейського Союзу та формування галузевої стратегії розвитку агросектору, вважає генеральний директор Української аграрної конфедерації (УАК) Павло Коваль.

"Для України мати власне аграрне міністерство надзвичайно важливо з точки зору євроінтеграції. П’ятий кластер переговорів про вступ України до ЄС "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості" ще не відкрито. Там тисячі нормативних документів, і не упустити напрацювання переговорної позиції дуже важливо", – повідомив Коваль агентству "Інтерфакс-Україна".

Коваль зазначив, що країна з таким аграрним потенціалом, як Україна, не може залишатися без окремого органу, який відповідає за галузеву політику.

"Немає такої країни, особливо з таким аграрним потенціалом, щоб було відсутнє аграрне міністерство. І приєднувати його – це була легковажна позиція. Ми і тоді виступали проти. А тепер ми будемо посеред року створювати міністерство, на яке не закладені гроші в бюджеті. Але що швидше почнемо перезапуск і відновлення, то ефективніше увійдемо в наступний маркетинговий рік", – сказав він.

Серед першочергових завдань для відновленого міністерства Коваль назвав вирішення питань логістики, підтримку прифронтових територій, реалізацію компенсаційних програм та ефективне використання державних коштів.

Крім того, за його словами, новому міністру доведеться сформувати комплексну стратегію розвитку аграрної галузі, яка включатиме експортний, інвестиційний, кадровий та інноваційний напрями, а також цифровізацію.

Кластер 5 переговорів з ЄС "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості" охоплює, зокрема, питання сільського господарства та розвитку сільських територій, безпеки харчових продуктів, ветеринарної та фітосанітарної політики, рибальства та аквакультури, а також регіональної політики і бюджетних положень.

Як повідомлялося, Верховна Рада України на пленарному засіданні в четвер призначила заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького міністром аграрної політики та продовольства України.

Міністерство аграрної політики та продовольства України відновлене шляхом реорганізації Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Міністерство аграрної політики та продовольства у 2019 році було приєднано до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Наприкінці 2020 року уряд ухвалив рішення про відновлення діяльності Мінагрополітики, і з 2021 року міністерство знову почало працювати як окремий центральний орган виконавчої влади. У липні 2025 року Мінагрополітики було реорганізовано, а його функції передано новоствореному Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства України.