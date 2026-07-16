Голова освітнього комітету Ради окреслив очікування від нового міністра освіти Бутенка

Голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак розповів, що профільний комітет очікує від нового міністра освіти і науки Андрія Бутенка.

"Комітет не надає оцінки роботі попередніх керівників міністерства. Найкраще за нас це зробить час і суспільство. Щодо очікувань від нового міністра та його команди – вони залишаються незмінними. Про них ми неодноразово говорили, та зазначали у рішеннях Комітету. І важливо, щоб цим напрямам була приділена відповідна увага", – написав Бабак в телеграм-каналі.

Зокрема, комітет очікує: реформу і справедливе підвищення оплати праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників; своєчасний друк і доставку підручників до закладів освіти та системне осучаснення змісту і форми; налагодження роботи з українськими дітьми за кордоном, залучення їх до української системи освіти; ефективне й своєчасне використання освітніх субвенцій, щоб кошти державної підтримки працювала на якість освіти, а не поверталися до бюджету в кінці року; повної передачі закладів професійної освіти з державної в комунальну власність; якісну та ефективна комунікацію щодо основних реформ, змін, впроваджень.

Також від нового міністра очікують: якісного продовження реформи "Нова українська школа", зокрема на рівні старшої профільної; подальшої підтримки закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, модернізація їхньої мережі та підвищення якості освіти; забезпечення високої якості освіти в університетах, модернізацію мережі, посилення менеджменту і підготовку системи вищої освіти до вступу в Європейський Союз; посилення підтримки української науки, розвитку інновацій, конкурсного грантового фінансування та інтеграції до Європейського дослідницького простору; виконання зобов’язань України у сфері освіти і науки в межах переговорного процесу щодо вступу до Європейського Союзу та відновлення довіри міжнародних партнерів.

"З нашого боку Комітет, як і раніше, готовий до конструктивної співпраці задля розвитку української освіти, науки та інновацій", – написав Бабак.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, зокрема призначила голову Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Андрія Бутенка міністром освіти і науки.