Клименко подякував кожному і кожній у структурі МВС: Було честю працювати з вами

Колишній міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко подякував кожному співробітнику міністерства, наголосивши на досягненнях та викликах МВС за три роки його керівництва відомством.

"Дякую! Сьогодні – день, який хочеться наповнити саме словами вдячності кожному і кожній у структурі МВС. Для мене було честю працювати з вами протягом цих більше трьох років", – написав Клименко в телеграм-каналі в четвер.

Він зазначив: "Нам доводилося долати різні виклики війни. Проходити крізь те, чого не знають люди в жодній іншій країні світу. Ми разом ліквідовували наслідки російських атак, рятували людей після обстрілів, евакуйовували мешканців прифронтових громад, проводили гуманітарне розмінування, захищали державний кордон, підтримували правопорядок і давали відсіч ворогу на найгарячіших напрямках фронту".

Наголошуючи на успіхах міністерства, Клименко зауважив на посиленні бойової спроможності Національної гвардії: переході до корпусної системи управління, створенні корпусів "Азов" і "Хартія", формуванні нових бойових бригад.

Крім того, за його словами, МВС повноцінно запустило Службу 112 та застосунок "112 Ukraine", реалізувало флагманський проєкт "Безбар’єрні автошколи", створило мережу ліцеїв безпекового спрямування для дітей військовослужбовців.

"Запустили Єдиний реєстр зброї та процедуру її добровільного декларування, зробивши ці процеси прозорішими й сучаснішими. Ініціювали міжнародну "Коаліцію укриттів", запровадили диференційовану систему оповіщення про повітряні тривоги, розбудовували мережу Центрів безпеки та систему офіцерів-рятувальників громад", – доповів ексміністр.

Крім того, за його словами, МВС цифровізувало десятки державних послуг, розширило доступність сервісів МВС для українців за кордоном і зробило взаємодію громадян із державою простішою та швидшою.

"Окремим пріоритетом стала підтримка наших Захисників і Захисниць. Ми змінили підходи до реабілітації, розвивали сучасні програми фізичного та психологічного відновлення", – наголосив Клименко.

Він зауважив, що головними критеріями за його керівництва МВС залишалися професійність, відповідальність, доброчесність і здатність працювати на результат. "За кожним рішенням, проєктом і результатом стоять передусім люди – рятувальники, гвардійці, прикордонники, поліцейські. Сотні тисяч імен, які не завжди відомі широкому загалу, але надзвичайно важливі. Це люди, які завжди там, де небезпечно, і там, де вони найбільше потрібні", – наголосив ексміністр.

"Дякую кожній і кожному, кому, озираючись назад, ніколи не буде соромно за свою роботу. Саме за цим принципом я працював і продовжуватиму працювати заради України", – підсумував Клименко.