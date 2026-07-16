Рада призначила Безгіна міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб

Верховна Рада призначила Віталія Безгіна міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб.

Кандидатуру Безгіна на цю посаду підтримали 264 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в четвер, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб було виділене із Міністерства розвитку громад і територій, створеного у 2022 році шляхом приєднання до нього Міністерства інфраструктури.

Безгін – народний депутат від фракції "Слуга народу", очолює підкомітет з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

До обрання нардепом працював в Офісі ефективного регулювання (BRDO) з 2016 по 2019 рік. У 2017-2018 роках обіймав посаду члена правління партії "Демократичний альянс", у 2012-2015 роках працював в агентстві SCU KYIV. Закінчив факультет міжнародної економіки та менеджменту Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.

Раніше об’єднане міністерство розвитку громад і територій очолював віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, призначений на посаду у вересні 2024 року.

Як повідомлялося, 14 липня Верховна Рада прийняла відставку прем’єрки Юлії Свириденко. 16 липня Рада призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України.