Рада призначила Вигівського міністром внутрішніх справ

Верховна Рада за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, зокрема призначила голову Національної поліції Івана Вигівського міністром внутрішніх справ.

За призначення членів уряду на пленарному засіданні в четвер, яке відбувалося пакетом (крім міністра оборони і міністра закордонних справ, кандидатури яких вносить президент), проголосували 264 народних депутати.

На посаді міністра Вигівський змінив Ігоря Клименка, який обіймав посаду з лютого 2023 року.

Вигівський народився у 1980 році в Житомирській області. У 2003 році закінчив Національний університет внутрішніх справ України, кандидат юридичних наук.

З 2003 по 2016 рік обіймав посади від слідчого до начальника Очаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

З грудня 2016 року до лютого 2020 року працював заступником начальника Головного управління – начальником слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, до серпня 2021 року – начальником ГУ Нацполіції в Полтавській області

В серпні 2021 року Вигівського було призначено начальником Головного управління Нацполіції у м. Києві, а з січня 2023 до липня 2023 року на нього покладено тимчасове виконання обов’язків голови Нацполіції України.

З липня 2023 року він обіймав посаду голови Національної поліції України.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України.