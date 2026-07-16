Рада призначила Маслова міністром юстиції

Верховна Рада за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, зокрема призначила голову комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов (фракція "Слуга народу") міністром юстиції.

За призначення членів уряду на пленарному засіданні в четвер, яке відбувалося пакетом (крім міністра оборони і міністра закордонних справ, кандидатури яких вносить президент), проголосували 264 народних депутати.

На посаді міністра юстиції Маслов змінив Людмилу Сугак, яка виконувала обов’язки міністра з листопада 2025 року, після того, як парламент звільнив з посади Германа Галущенка.

Маслов народився 1 серпня 1983 року в Кривому Розі Дніпропетровської області. Закінчив юридичний факультет ДНУ ім. Гончара.

У 2010- 2020 роках займався адвокатською діяльністю, Працював суддею Дніпровського районного суду міста Кам’янське Дніпропетровської області. Також обіймав керівні посади у юридичних компаніях.

Також був керуючим партнером Адвокатського об’єднання "ЛОУАТЕК", директором ТОВ "Авін Трейд" і засновником ТОВ "Юридична фірма "Форца".

З червня 2020 році став народним депутатом 9 скликання від партії "Слуга народу". Обіймав посаду голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України.