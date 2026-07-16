Рада призначила Бутенка міністром освіти

Верховна Рада за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, зокрема призначила голову Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Андрія Бутенка міністром освіти і науки.

За призначення членів уряду на пленарному засіданні в четвер, яке відбувалося пакетом (крім міністра оборони і міністра закордонних справ, кандидатури яких вносить президент), проголосували 264 народних депутати.

На посаді міністра Буденко змінив колишнього міністра освіти Оксена Лісового, який обіймав посаду з березня 2023 року.

Бутенко є науковцем, освітянином в галузі історії права, експерт у сфері забезпечення якості вищої освіти. Працював у системі середньої та вищої освіти, зокрема обіймав посади декана юридичного факультету та проректора з навчально-методичної роботи "Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет".

З лютого 2019 року був призначений заступником голови Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти, а з квітня 2022 року – головою Нацагентства.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України.