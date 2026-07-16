Рада призначила Ченцова віцепрем'єром з європейської та євроатлантичної інтеграції

Верховна Рада за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, зокрема призначила представника України при ЄС Всеволода Ченцова віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

За призначення членів уряду на пленарному засіданні в четвер, яке відбувалося пакетом (крім міністра оборони і міністра закордонних справ, кандидатури яких вносить президент), проголосували 264 народних депутати.

На посаді віцепрем’єра Ченцов змінив Тараса Качку, який обіймав посаду з липня 2025 року.

Ченцов народився 10 квітня 1974 року у Дрогобичі Львівської області України. У 1996 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціаліст з правознавства.

У 1996 – 1997 роках був Аташе, Третім, Другим секретарем Відділу державно-правових питань Договірно-правового управління МЗС України; у 1997 – 2002 роках працював яке Третій, Другий, Перший секретар Посольства України в Турецькій Республіці; у 2002 – 2005 роках обіймав посаду начальника відділу міжнародних договорів, заступника начальника Договірно-правового управління МЗС України, а у 2005 – 2006 роках – заступника директора департаменту – начальника відділу спеціальних міжнародно-правових проблем, заступника директора Договірно-правового управління МЗС України.

Далі у 2006 – 2007 роках був радником-посланником посольства України в Республіці Польща; у 2007 – 2011 роках працював як заступник представника України при Європейському Союзі; у 2011 – 2017 роках був директором Департаменту Європейського Союзу МЗС України; 2017 – 2021 роках обіймав посаду посола України в Королівстві Нідерланди, постійного представника України в Організації із заборони хімічної зброї.

З січеня 2017 року – по теперішній час він Ко агент України в Міжнародному Суді ООН у справі "Застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти Російської Федерації)".

Також з 25 серпня 2021 року призначений представником України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України.