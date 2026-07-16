Рада призначила Кіма міністром ветеранів

Верховна Рада за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, зокрема призначила начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма міністром у справах ветеранів.

За призначення членів уряду на пленарному засіданні в четвер, яке відбувалося пакетом (крім міністра оборони і міністра закордонних справ, кандидатури яких вносить президент), проголосували 264 народних депутати.

На посаді міністра Кім змінив колишню міністерку ветеранів Наталію Калмикову, яка обіймала посаду з вересня 2024 року.

Кім народився 13 березня 1981 року у Миколаєві. Закінчив Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова за спеціальністю "економіка підприємств".

З 1998 до 2019 року займався підприємницькою діяльністю. З 2003 року по 2020 рік працював у компаніях "Укрпромресурс", ТОВ "АБВ", ТОВ "Лидерюг", ТОВ "Туре", ТОВ "Арена спорт 2011", ТОВ "Медіа група", ТОВ "Дует-плюс", ДП "Миколаївкомундорпроект", "Вега-груп" та ТОВ "Лендар".

У 2019 році під час президентських та парламентських виборів працював у Миколаївському обласному виборчому штабі партії "Слуга народу".

У 2020 році був обраний до Миколаївської міської ради 8 скликання від партії "Слуга народу" (№2 у списку), як безпартійний.

У листопаді 2020 року указом президента був призначений головою Миколаївської обласної державної адміністрації, а після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року став головою Миколаївської обласної військової адміністрації.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України.