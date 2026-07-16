Рада призначила Миколу Калашника міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту

Верховна Рада України призначила Миколу Калашника міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Кандидатуру Калашника на посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту підтримали 264 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в четвер, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту було виділене із Міністерство розвитку громад і територій, яке було створено у 2022 році шляхом приєднання до нього Міністерства інфраструктури.

Калашник з 24 березня 2025 року займав посаду голови Київської обласної державної адміністрації, а перед цим був першим заступником голови КОДА.

До цього Калашник займав різні посади у Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації: у 2013-2017 роках був начальником відділу з питань майна комунальної власності та приватизації державного житлового фонду Дарницької РДА, у 2017-2020 – керівником апарату, у 2020-2024 – першим заступником голови Дарницької РДА, а потім – тимчасовим виконувачем обов’язків голови Дарницької РДА.

У 2013 році Калашник закінчив Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", а у 2018 –Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю "Регіональне управління".

Раніше об’єднане міністерство розвитку громад і територій очолював віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, призначений на посаду у вересні 2024 року.

Як повідомлялося, 14 липня Верховна Рада прийняла відставку прем’єрки Юлії Свириденко. 16 липня Рада призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України.