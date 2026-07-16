Рада затвердила новий склад уряду

Верховна Рада за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України.

За звільнення попереднього складу Кабміну і призначення членів нового уряду на пленарному засіданні в четвер, яке відбувалося пакетом (крім міністра оборони і міністра закордонних справ, кандидатури яких вносить президент), проголосувало 264 народних депутати.

Голоси на підтримку нового складу уряду розподілилися наступним чином: фракція "Слуга народу" – 193, "Європейська солідарність" – 0 , "Батьківщина" – 1, "Голос" – 2, депутатська група "Довіра" – 17, "За майбутнє" – 14, "Платформа за життя та мир" – 16,"Відновлення України" – 14, позафракційні – 7.

Зокрема, в оновлений Кабмін перепризначені: перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль, віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, міністр молоді і спорту Матвій Бідний, міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

В той же час, віцепрем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України призначений Всеволод Ченцов, який обіймав посаду представника України при Європейському Союзі.

На посаду міністра освіти і науки призначили голову Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Андрія Бутенка.

Новим міністром у справах ветеранів став начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Також оновлене Міністерство економіки та довкілля очолив керівник українського офісу McKinsey & Company Олександр Кравченко, а Міністерство аграрної політики та продовольства – діючий заступник міністра економіки Тарас Висоцький.

Таким чином, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства буде розділено на два різних відомства.

В свою чергу, Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб очолив депутат Віталій Безгін (фракція "Слуга народу"), а Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту – голова Київської ОВА Микола Калашник.

Таким чином, посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій в уряді більше немає, і вона замінена двома профільними міністрами.

Крім того, міністром юстиції призначено голову комітету Верховної Ради з питань правової політики Дениса Маслова (фракція "Слуга народу"), а на посаду міністра цифрової трансформації – заступницю міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксану Ферчук.

Також новим міністром внутрішніх справ призначено голову Національної поліції Івана Вигівського.

Крім того, за квотою президента мають перепризначити міністра закордонних справ Андрія Сибігу, а також призначити міністра оборони, подань по цих кандидатурах ще немає.

Таким чином, посади у новому уряді не отримали: Тарас Качка, Олексій Кулеба, Олексій Соболев, Наталія Калмикова, Оксен Лісовий, Михайло Федоров, а також Ігор Клименко (можливо, буде поданий на посаду міністра оборони).

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України.