Армії потрібні нові правила, які не залежать від підтримки конкретної команди в міністерстві, – Драпатий

Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал Михайло Драпатий виступив із заявою про необхідність глибоких системних змін в українському війську, які мають базуватися на принципах справедливості.

"Останні півроку у війська з’явився партнер у Міністерстві оборони, який не лише забезпечував потреби, а й вимагав змінювати підходи, швидше ухвалювати рішення і підтримувати тих, хто готовий брати за них відповідальність. Взаємодія між військами і Міністерством оборони стала іншою. З’явилася готовність чути командирів, швидше ухвалювати рішення і підтримувати зміни, які народжуються у підрозділах. Саме такою ця взаємодія і має бути", – написав Драпатий на сторінці в Facebook.

Він вказав, що проект Лінія дронів став одним із прикладів того, як вчасне рішення держави може досить швидко вплинути на ситуацію на полі бою. Після нього з’явилися й інші ініціативи, які вже довели свою користь для війська.

"Сьогодні міністр сказав, що багато з цих рішень доводилося проводити всупереч системі, а не завдяки її роботі. Я знаю, що це правда, і вважаю, що так не має бути. Багато командирів можуть це підтвердити. Коли правильне рішення доводиться проводити всупереч системі, а не завдяки їй, це означає, що сама система потребує змін", – наголосив командувач.

Драпатий переконаний, що командири не мають права замовчувати проблеми, оскільки ціною такого мовчання стають втрачені можливості, дорогоцінний час та людські життя. Він закликав офіцерів до чесних доповідей, підкресливши, що приховування недоліків ніколи не було формою відповідальності.

"Армії потрібні нові правила, за яких правильне рішення не залежить від особистої сміливості окремого командира чи підтримки конкретної команди в міністерстві. Якщо зміни допомагають воїну виконувати бойове завдання, їх потрібно продовжувати, захищати й робити частиною щоденної роботи війська. Трансформація сил оборони не може завершуватися разом зі зміною міністра, команди або керівника окремого напряму. Вона має тривати доти, доки справедливі й зрозумілі правила не стануть нормою для кожного, хто служить державі", – резюмував він.