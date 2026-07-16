Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що його Кабінет міністрів забезпечить відкриту, системну та конструктивну взаємодію з Верховною Радою.

"Кожен із кандидатів, яких я сьогодні представив, – це людина з досвідом, кожен і кожна, людина з досвідом, з професійною репутацією та конкретними результатами. Когось із них ви, безумовно, добре знаєте за роботою в парламенті, когось за роботою в уряді, когось за досягнення в інших сферах. Це команда, яку я сформував, яку ми сформували для одного завдання – працювати в інтересах держави. Забезпечувати результати, брати на себе відповідальність за свої дії та рішення і бездіяльність", – сказав Корецький у Верховній Раді, представляючи кандидатів у члени оновленого уряду.

Прем’єр наголосив, що у разі призначення нового уряду, він забезпечить відкриту, системну та конструктивну взаємодію з Верховною Радою, а уряд регулярно звітуватиме про результати своєї роботи і працюватиме у постійному діалозі з парламентом.

"Не буде результатів, не буде міністрів, буде жорстка реакція і реакція буде швидкою", – додав він.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України.