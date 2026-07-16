Сирський саркастично подякував Федорову за роботу на посаді міністра оборони

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський подякував Михайлу Федорову за роботу на посаді міністра оборони та побажав йому "надалі залишатися в команді України".

"Я горджуся тим, що завдяки Київській оборонній операції в 2022 році нам вдалося відстояти нашу столицю. І тепер в цьому місті можуть проходити брифінги, формуватися візії, прийматися рішення. Докладу усіх зусиль, щоб такі ж заходи могли відбуватися у вільній і незалежній Україні. Для цього нам потрібно зосередитися на війні і на ефективній стратегії, яка зараз демонструє конкретні результати. Дякую Михайлу Федорову за роботу на посаді Міністра оборони України. Бажаю йому і надалі залишатися в команді України", – написав він у Телеграм.