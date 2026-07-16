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Кабмін утворив Координаційний центр з бронювання військовозобов'язаних

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Уряд ухвалив постанову про утворення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, який діятиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрів.

"У колі його завдань – координація державних органів та пошук рішень для проблемних ситуацій у питаннях бронювання. Окремо Центр розглядатиме пропозиції державних органів щодо визнання підприємств, установ і організацій критично важливими для економіки, життєдіяльності населення, а також для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань", – йдеться у повідомлені Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства у четвер.

Згідно з ним, державні органи мають враховувати рекомендації Координаційного центру під час прийняття рішень про критичну важливість підприємств.

Зазначається, що уряд затвердив склад і положення центру, але поки текст постанови на сайті відсутній.

#бронювання #коордцентр
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