В Україну повернули 501 тіло загиблих захисників

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 501 тіло загиблих, які за твердженням російської сторони можуть належати українським військовослужбовцям, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

"Слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ, будуть здійснені всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної роботи представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки і оборони України.

Окрема подяка висловлюється особовому складу Об’єднаного центру забезпечення заходів ЦВС ЗСУ, який здійснює перевезення репатрійованих загиблих до спеціалізованих державних установ, організовує передачу тіл полеглих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ, а також представникам структур цивільно-військового співробітництва ЗСУ, які здійснюють загальну координацію.