Буданов: Єдність суспільства сьогодні – така ж зброя, як професіоналізм військових

Голова Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що право українців ставити складні питання владі та вимагати відповідей є ознакою здорового суспільства та усвідомленої громадянської позиції.

"Українці – це нація, яка вміє і має право ставити складні питання та вимагати відповідей. Це ознака нашого внутрішнього здоров’я та усвідомленої громадянської позиції. Сьогоднішні дискусії навколо державного управління вкотре доводять: наше суспільство не є байдужим, і кожне слово, сказане громадянином, має значення. Це і є та свобода, за яку ми боремося", – написав він у Телеграм.

Водночас Буданов наголосив: особисті емоції чи суперечки не повинні підважувати спільну боротьбу проти ворога. Всю енергію суспільства необхідно спрямовувати в єдине русло – на боротьбу з окупантом, зберігаючи здатність дискутувати, залишаючись при цьому єдиним фронтом.

"Єдність, витримка й довіра до української держави сьогодні є такою ж зброєю, як професіоналізм наших військових", – підкреслив голова ОП.

Він нагадав, що Україна зупинила ворожу навалу, продемонструвавши безпрецедентну єдність, і закликав зберігати її на всіх рівнях – від громадянського суспільства до парламенту, Президента, уряду та Сил безпеки і оборони.

"Працюємо разом. З холодним розумом і гарячим серцем. Саме від нашої відповідальності сьогодні залежить майбутнє наступних поколінь. Україна вистоїть", – резюмував Буданов.