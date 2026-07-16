СБУ затримала керівників одного з оборонних підприємств у справі про детонацію боєприпасів на складах у Вишневому

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки затримали генерального директора одного з оборонних підприємств та його заступника з виробництва, які допустили розміщення боєприпасів на складах, розташованих поблизу житлових будинків у місті Вишневе на Київщині, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в четвер СБУ зазначає, що 6 липня цього року внаслідок комбінованої атаки РФ по столичному регіону на складах режимного об’єкта виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів, що зберігались в ангарах.

"Встановлено, що ці складські приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувались без відповідних дозвільних документів", – наголошують в українській спецслужбі.

За матеріалами справи, це відбулося через те, що гендиректор підприємства неналежно організував виробничо-господарську діяльність, не забезпечив виконання вимог пожежної безпеки та нормативно-правових актів щодо зберігання боєприпасів і вибухових речовин.

Крім того, згідно з повідомленням, його заступник допустив розміщення боєприпасів у непридатних для цього складських приміщеннях у безпосередній близькості до житлової забудови.

"Це призвело до загибелі і травмування людей, а також знищення та пошкодження майна цивільних громадян", – наголошують у відомстві.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за чч. 2, 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки).

Також готується клопотання до суду про обрання фігурантам міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Комплексні заходи проводили співробітники Департаменту контррозвідки СБУ та Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.