Федоров заявив про системні медіаатаки на нього: Гетманцев рік займався мною

Михайло Федоров, який очолював Міністерство оборони України з січня 2026 року, заявив про медіаатаки на нього впродовж роботи, зокрема через телеграм-канал Труха, і виділив в цьому контексті голову податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це Федоров заявив на брифінгу у Києві в четвер.

".. .але правильне питання про телеграм-канали. У мене питання, хто купив Труху? Питання, чому з моменту купівлі Трухи за мільярди гривень Труха почала працювати суто проти мене? Чому Труха почала писати про ТЦК і мене спеціально втягуючи, що в мене в усі кейси з ТЦК. Чому ТЦК почала анонсувати якісь розслідування, які розсилають між собою багато правоохоронців?" – заявив він.

Федоров додав, що бачить ці кейси, і зокрема інформаційні напади на членів його команди.

"…і ми про це окремо будемо говорити, ніколи я не буду мовчати, якщо, не дай Боже, станеться хоч щось з членами моєї команди", – додав він.

Федоров поставив питання, "хто пише тези Гетманцеву".

"Хто купив Труху? Хто пише тези Гетьманцеву? Хто бореться за гральний бізнес? Гетманцев рік займався мною. Рік інвестувала людина… Хто це все робить? У мене є питання. Тому оці медіатаки всі, я них заплющував очі, і нехай вони будуть. я розумію, як у нас це функціонує всередині суспільства. У нас не можна. Ну, на НАБУ було багато атак, і що ми побачили в минулому році? Тобто це історія, яка потребує відповіді також в новому суспільному договорі", – сказав він.

Окремо Федоров поставив питання, чи може загалом людина або група людей "купувати найбільше у телеграмі медіа і і починати бити по міністру оборони під час повномасштабної війни".

"Неважливо це Умєров , Шмигаль, Федоров, Клімєнко чи хтось інший. Чи може так бути під час повномасштабної війни? І насправді це частина питань, про які не говорять публічно. Але нам потрібно шукати відповідь. А хто за цим стоїть?", – зауважив він.

Також Федоров звернувся до журналістів із закликом "знайти цих людей"

"Якщо правоохоронні органи не змогли на це відреагувати, знайдіть, будь ласка, хто", – сказав Федоров.