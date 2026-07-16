Стармер оголосив про EUR300 млн підтримки для постачання 16 літаків Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час свого візиту до Києва оголосив про EUR300 млн підтримки для постачання 16 літаків, які допоможуть захистити українське небо.

"І я радий повідомити вам, що сьогодні ми йдемо ще далі, адже можу оголосити, що Велика Британія, спільно зі Швецією, надасть підтримку у розмірі 300 мільйонів євро для постачання 16 нових сучасних літаків, які допоможуть захищати повітряний простір України", – сказав Стармер під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у четвер.

Прем’єр Британії додав, що незважаючи на те, що він йде у відставку, його наступник продовжить політику підтримки України.

"Справа в тому, щоб чітко усвідомити, хто тут є агресором. І той факт, що найближчими днями у Великій Британії з’явиться новий прем’єр-міністр, анітрохи не змінює цю динаміку. Як я вже казав раніше, позиція Великої Британії залишиться незмінною, ми не відступимо", – наголосив він.

Зеленський повідомив, що під час зустрічі зі Стармером сторони обговорили фронт і далекобійні операції. Він нагородив прем’єр-міністра Великої Британії Орденом Свободи.