Зеленський про протести: Ми боремося за свободу та демократію, тому люди мають право висловлювати свою позицію

Президент України Володимир Зеленський прокоментував акцію протесту проти відставки міністра оборони Михайла Федорова, зазначивши, що громадяни мають право висловлювати свою позицію навіть в умовах воєнного стану, і запевнив, що влада чує суспільство та реагує на його запити.

"Що стосується людей, які вийшли, ми боремося за свободу і демократію. Тому люди роблять те, що вони хочуть. Вони хотіли вийти, ну і правильно. Ми можемо діяти так, що навіть під час війни, з усіма складнощами і обмеженнями, люди можуть продемонструвати своє волевиявлення", – сказав Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у четвер.

За словами глави держави – "це найголовніше". "Тому я розумію, чую і навіть відповідаю. Навіть на деякі речі, на які я не хотів би занурюватись так детально", – наголосив він.

Президент додав, що не може публічно розкривати всю інформацію, "не тому що є секрети від нашого суспільства, є секрети від рускіх".

Раніше Федоров прокоментував мітинг, зазначивши, що українці вийшли не за конкретного міністра, мова йде про проблему, яку потрібно вирішити.

"Ми сьогодні бачимо, що вийшов український народ. Але український народ вийшов не за конкретного міністра Федора. Український народ вийшов за себе. Чому? Надії, які з’явилися, і відбулося перехоплення ініціативи на полі бою в небі, чому зараз ця траєкторія, вона ламається, і ми з неї звертаємо. Є такий ризик", – сказав він.

Акція протесту проти відставки міністра оборони Михайла Федорова проходить на площі Франка під стінами Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка та поблизу будівлі Офісу президента в центрі Києва в четвер.