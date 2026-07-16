Зеленський: Я хотів би єдності між керівництвом армії та Міноборони

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би бачити єдність між керівництвом Збройних сил України та Міністерством оборони, зазначивши, що наразі окремі питання доводиться вирішувати за його участю, оскільки керівництво цих відомств не сідає без його участі за стіл переговорів.

"Президент під час війни не має обирати в такій ситуації. Чесно. Я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли і в цьому проблема не тільки сторін, а і моя. Тобто я не знімаю відповідальність… І дуже хочеться, щоб вони посилювали Україну. Але є те, що є. І у вас в такій ситуації вихід або одна сторона, або інша. Бо без мене вони не сідають", – сказав Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у четвер.

За словами президента, зараз є питання мобілізації, ситуації в бригадах, ТЦК і бусифікації, які "також є, ми повинні визнавати, що у нас є правильно і що у нас є неправильно і ганебно"

"Ці проблеми треба вирішувати. Я не кажу, хто з цих двох сторін повинен це вирішити. Я вважаю, що разом. Тому що так не може, що ось тут хтось один перемагає, а ось тут хтось один відповідає. Ні, разом перемагаємо і разом відповідаємо за речі, які викликають просто незрозумілість і суспільний резонанс тощо", – наголосив глава держави.

Зеленський зауважив, що керівництво Міноборони та ЗСУ повинні щоденно працювати самі разом, і додав, що це пріоритет для нього.

"Але і повинні вирішувати деякі елементи на своєму рівні… Тому послідовність своїх дій, безумовно, я буду демонструвати. Я просто показую – якщо сторони не можуть вирішити питання, прийдеться вирішувати мені", – резюмував президент.