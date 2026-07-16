Клименко розглядається як один із кандидатів на посаду глави Міноборони – Зеленський

Ігор Клименко розглядається як одна з кандидатур на посаду міністра оборони, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Що стосується Клименка, він розглядається як одна з кандидатур. Розглядається, але я ще не подав відповідних документів в парламент. Тому що Міністр оборони і Міністр закордонних справ, ви знаєте, що це окремо відповідне голосування", – сказав Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у четвер.

За словами президента, у Клименка є дуже сильні стороні, як і у Федорова, однак армія повинна працювати з Міністерством оборони разом. Крім того, перед новим очільником Міноборони постає завдання щодо врегулювання питань, пов’язаних із діяльністю територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і мобілізацією.

"Тому я вважаю, що у Клименка знищення ганебних моментів бусифікацій може бути його сильними сторонами", – додав Зеленський.

Водночас він наголосив, що остаточного рішення щодо кандидатури міністра оборони ще не ухвалено.