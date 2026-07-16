Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Клименко розглядається як один із кандидатів на посаду глави Міноборони – Зеленський

1 хв читати
Додати як джерело
Клименко розглядається як один із кандидатів на посаду глави Міноборони – Зеленський
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Ігор Клименко розглядається як одна з кандидатур на посаду міністра оборони, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Що стосується Клименка, він розглядається як одна з кандидатур. Розглядається, але я ще не подав відповідних документів в парламент. Тому що Міністр оборони і Міністр закордонних справ, ви знаєте, що це окремо відповідне голосування", – сказав Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у четвер.

За словами президента, у Клименка є дуже сильні стороні, як і у Федорова, однак армія повинна працювати з Міністерством оборони разом. Крім того, перед новим очільником Міноборони постає завдання щодо врегулювання питань, пов’язаних із діяльністю територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і мобілізацією.

"Тому я вважаю, що у Клименка знищення ганебних моментів бусифікацій може бути його сильними сторонами", – додав Зеленський.

Водночас він наголосив, що остаточного рішення щодо кандидатури міністра оборони ще не ухвалено.

#міноборони #клименко #кандидат
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про протести: Ми боремося за свободу та демократію, тому люди мають право висловлювати свою позицію

Зеленський про протести: Ми боремося за свободу та демократію, тому люди мають право висловлювати свою позицію

Президент України Володимир Зеленський прокоментував акцію протесту проти відставки міністра оборони Михайла Федорова, зазначивши, що громадяни мають…

Читати
Федоров: Я вважаю, що президент ще не обрав сторону Сирського, є ситуація, в якій кожен вирішує, враховуючи власний погляд на світ

Федоров: Я вважаю, що президент ще не обрав сторону Сирського, є ситуація, в якій кожен вирішує, враховуючи власний погляд на світ

Михайло Федоров, який очолював Міністерство оборони України із січня 2026 року, не вважає, що станом на зараз президент "обрав сторону" головнокоманд…

Читати