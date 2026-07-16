Федоров залишиться в моїй команді – Зеленський

Михайло Федоров, який очолював Міністерство оборони України з січня 2026 року, залишиться у команді глави держави, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Впевнений, що Михайло залишатиметься в команді. Ми проговоримо трішки пізніше, як це буде виглядати", – сказав Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у четвер.

Раніше Михайло Федоров заявив, що президент пропонував йому залишитися у команді, зокрема пропонував посаду радника.

"Була розмова вчора з президентом. Він запропонував стати радником або знайти якийсь інший шлях залишитися в команді. Я від радника відмовився. В мене ніколи не було цілі стати міністром, залишатися міністром, шукати собі посади і т.д. В принципі, і сьогоднішня зустріч з вами, це те, що я роблю, як вважаю, всередині, по цінностях. Я бачу, що потрібно сказати правду. Тобто ти не можеш бути заручником якихось зобов’язань", – заявив Федоров у четвер.