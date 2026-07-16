Федоров про розмову із Зеленським: Нормальна розмова була, не було аргументів конкретних, що не так

Михайло Федоров, який очолював Міністерство оборони України з січня 2026 року, заявив, що не отримував від президента Володимира Зеленського "конкретних аргументів, що не так" під час їхньої нещодавньої зустрічі.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це Федоров заявив на брифінгу у Києві в четвер.

"Що стосується нашої розмови з президентом. Я не можу всіх деталей розкривати, але там в принципі не було вибору. З Сирським, без Сирського і так далі. Я думаю, що таке рішення було прийнято раніше. Але конкретних аргументів, що не так... У нас нормальна розмова була, але не було аргументів конкретних, що не так. Просто є незадоволеність. Те, що вже в медіа написано", – зазначив він.

Як Федоров додав, є незадоволеність у зв’язку з тим, що "військове керівництво, говорить, що я якось заважаю чи не допомагаю".

"Мені в обличчя ніколи жодного разу нічого не говорили. У мене така управлінська модель, де завжди і практика все говорити в обличчя. Я ніколи в обличчя не отримував зворотнього зв’язку, але говорив багато. А коли помилявся, а в мене були випадки, я набирав, казав, дивіться, неправильний документ підписав, виглядає погано, вибачте. І відкатував документ", – заявив Федоров.

Він також додав, що "ніколи не плів якісь інтриги" включно із замовними статтями чи вкидами у телеграм-каналах.