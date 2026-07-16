До Ради внесено подання про призначення членів уряду – Стефанчук

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький вніс до Верховної Ради подання про призначення членів Кабінету міністрів, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України внесено подання прем’єр-міністра України про призначення:

Шмигаля Дениса Анатолійовича на посаду першого віце-прем’єр-міністра України – міністра енергетики України;

Бережної Тетяни Василівни на посаду віце-прем’єр-міністра України з гуманітарної політики України – міністра культури України;

Ченцова Всеволода Валерійовича на посаду віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

Безгіна Віталія Юрійовича на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;

Бідного Матвія Вікторовича на посаду міністра молоді та спорту України;

Бутенка Андрія Петровича на посаду міністра освіти і науки України;

Вигівського Івана Михайловича на посаду міністра внутрішніх справ України;

Висоцького Тараса Миколайовича на посаду міністра аграрної політики та продовольства України;

Калашника Миколи Володимировича на посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;

Кіма Віталія Олександровича на посаду міністра у справах ветеранів України;

Кравченка Олександра Сергійовича на посаду міністра економіки та довкілля України;

Ляшка Віктора Кириловича на посаду міністра охорони здоров’я України;

Марченка Сергія Михайловича на посаду міністра фінансів України;

Маслова Дениса Вячеславовича на посаду міністра юстиції України;

Улютіна Дениса Валерійовича на посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України;

Ферчук Оксани Віталіївни на посаду міністра цифрової трансформації України".

Верховна Рада України розгляне подання найближчим часом відповідно до Конституції України, регламенту Верховної Ради України та закону України "Про Кабінет Міністрів України", - написав Стефанчук у Фейсбуці.