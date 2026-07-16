Федоров: Я вважаю, що президент ще не обрав сторону Сирського, є ситуація, в якій кожен вирішує, враховуючи власний погляд на світ

Михайло Федоров, який очолював Міністерство оборони України із січня 2026 року, не вважає, що станом на зараз президент "обрав сторону" головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у конфлікті між ними через різні підходи до вирішення проблем війни.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це Федоров заявив на брифінгу у Києві в четвер.

"Чому президент обрав сторону Сирського? Ну, по-перше, я знаю президента 7 років. Вважаю, що він ще не обрав сторону Сирського. Президент, я сьогодні з ним говорив, я йому сказав: я роблю по совісті. Я з ним пройшов шлях. Він за 7 років мене, як члена команди, в принципі, ніколи не підводив, як і я. Зараз є ситуація, в якій і він, і я поступає, враховуючи якісь свої власні погляди на цей світ. І це нормально… він нормально на фракції вчора про мене говорив. Я сьогодні з повагою до нього", – заявив він.

Втім, Федоров допустив, що президенту важко ухвалити "правильне рішення", коли більшість людей жаліються йому на проблеми через Міноборони. Та він переконаний, що "президент чує людей".

"Але коли до нього приходять 90% людей, у яких виникли проблеми після нашої роботи в Міністерстві оборони, йому, мабуть, як людині й менеджеру, складно все це проаналізувати й прийняти правильне рішення. Але, знаєте, я не пам’ятаю, хто це сказав, але ми завжди ухвалюємо правильне рішення після того, як ухвалимо всі неправильні", – зазначив Федоров.

За його словами, він "впевнений, що президент чує український народ, він знає, що робити, і ситуація на 100% буде виправлена".