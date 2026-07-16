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Кількість постраждалих через ракетну атаку по Одесі зросла до трьох – ОВА

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До трьох зросла кількість поранених через російську атаку по інфраструктурі Одеси, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"В Одесі внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури. За попередніми даними, на жаль, одна людина загинула, ще троє постраждали. Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблого", – написав він у телеграм.

За його словами, на місцях триває ліквідація наслідків атаки. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

Інформація уточнюється.

Раніше повідомлялось про одного загиблого та одного пораненого.

#одеса #ракетний_удар
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