Федоров: Я ніколи не ставив умови – або я, або Сирський

Михайло Федоров, який очолював Міністерство оборони України з січня 2026 року, заявив, що ніколи не ставив ультиматум: "він – чи головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський", але наголосив, що "в такій конструкції перемогти у війні особисто не знає як".

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це Федоров заявив на брифінгу у Києві в четвер.

Відповідаючи на питання, чи лишиться він на посаді, якщо запропонують і якщо парламент так вирішить, він зазначив, що "мудрий український народ ще не вирішив", залишається чи не залишається на посаді Федоров.

"І все-таки, давайте почекаємо. Це, по-перше. По-друге, міністр оборони - це квота президента", – додав він.

На уточнення, чи все ж за умови, що не буде Олександра Сирського на посаді головнокомандувача ЗСУ, Федоров хотів би залишитися на посаді, він не відповів, але зазначив, що не хоче посади заради посади.

"Я ніколи не ставив умови, але я не можу уявити….Мені не потрібна посада міністра оборони для того, щоб бути міністром оборони. Мені потрібна ця посада для того, щоб перемогти у війні. В такій конструкції перемогти у війні особисто я не знаю як", – резюмував Федоров.