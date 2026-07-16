Федоров про мітинги: українці вийшли не за конкретного міністра, мова йде про проблему, яку потрібно вирішити

Михайло Федоров, який очолював Міністерство оборони України з січня 2026 року, прокоментував мітинг, які були оголошені українцями після інформації, що в новому уряді Федоров не залишиться на посаді міністра оборони.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на брифінгу в Києві в четвер.

"Ми сьогодні бачимо, що вийшов український народ. Але український народ вийшов не за конкретного міністра Федорова. Український народ вийшов за себе. Чому? Надії, які з’явилися, і відбулося перехоплення ініціативи на полі бою в небі, чому зараз ця траєкторія, вона ламається, і ми з неї звертаємо. Є такий ризик", – сказав він.

Федоров переконаний, що "український народ вийшов за це" і "відчуває, коли щось відбувається не на основі цінностей, які тут виховуються".

"Тому це така реакція. Буду я далі, не буду... Зараз мова взагалі не про мене. Ми повинні з президентом точно це питання ще раз обговорити", – заявив він.

За словами Федорова, вони з президентом Зеленським сьогодні мали також телефонну розмов.

Втім, за його словами, " ключове завдання і задача, і мова не про мене".

"Сьогодні ключова мова йде про те, що про корінь проблеми, які ми повинні вирішити. У нас достатня кількість людей в країні, які можуть займати ті чи інші посади", – переконаний Федоров.