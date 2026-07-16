Федоров про розмову з Зеленським: запропонував посаду радника, я відмовився

Михайло Федоров, який очолював Міністерство оборони України з січня 2026 року, заявив, що президент Володимир Зеленський пропонував йому залишитися у команді, зокрема пропонував посаду радника.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на брифінгу у Києві в четвер.

"Була розмова вчора з президентом. Він запропонував стати радником або знайти якийсь інший шлях залишитися в команді. Я від радника відмовився. В мене ніколи не було цілі стати міністром, залишатися міністром, шукати собі посади і так далі. В принципі, і сьогоднішня зустріч з вами, це те, що я роблю, як вважаю, всередині, по цінностях. Я бачу, що потрібно сказати правду. Тобто ти не можеш бути заручником якихось зобов’язань", – заявив Федоров.

Він наголосив, що сім років поруч з президентом робив реформи і "був в тих гарячих точках трансформації країни, куди мене відправляли".

За словами Федорова, "сьогодні питання не про мене. Сьогодні питання про всіх нас".

"Ми або закриваємо очі і говоримо, о’кей, нехай буде все як було. Або ми говоримо: стоп, український народ взагалі вміє воювати. Український народ в 22-му році вийшов, показав росіянам, що вони недоцінили український народ", – заявив Федоров.

Він впевнений, що українці мають інструменти зупинити зараз ворога. "І ми не повинні бути як росіяни.

Ми повинні змінювати підходи і ми повинні говорити правду", – впевнений ексміністр.

Говорячи про зустріч з президентом, він сказав, що "розмова була нормальна".

"..але, скажімо так, вибір напевно був зроблений чи буде зроблений, я не знаю. Але сьогодні моя задача показати, що ми зробили, і сказати про ризики, які нас з вами чекають. Тому що я 4 роки цим займаюся, 24 на 7. І я не хочу потім не дивитися своїм дітям в очі в тому, що я не сказав про те, що відбувається реально", – додав Федоров.