Зеленський і Стармер віддали шану загиблим українським воїнам у Києві

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який прибув у четвер в українську столицю, взяли участь в меморіальній церемонії на честь полеглих захисників України.

"Віддали шану загиблим українським воїнам разом із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Дякую Кіру та Великій Британії за незмінну повагу до наших воїнів, до всіх, хто віддав найдорожче заради захисту України і всієї Європи. Важливо завжди пам’ятати про подвиг усіх наших людей, які захищали Україну. Вічна вдячність кожному й кожній, хто боронив Україну від російської агресії", – написав Зеленський в телеграм-каналі.