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Одна людина загинула та 5 поранено внаслідок обстрілів Донеччини – ОВА

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Одна людина загинула та 5 поранено внаслідок обстрілів Донеччини – ОВА

На Донеччині внаслідок обстрілів загинув 47- річний чоловік та ще п’ятеро людей зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у четвер.

"У селі Надія Олександрівської громади росіяни вбили чоловіка та пошкодили автомобіль, у Краматорську поранено 4 людей та пошкоджено підприємство, ще 1 людина поранена у Малотаранівці Краматорської громади внаслідок атаки FPV-дрона", – йдеться у повідомлені телеграм.

Також він написав, що росіяни знову полюють на цивільних, "на людей у власних селах і містах, на автівки, підприємства, звичайне повсякденне життя".

#донеччина #атаки_рф
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