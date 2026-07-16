Зеленський нагородив Стармера орденом Свободи

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера орденом Свободи.

Відповідний документ оприлюднений на сайті президента.

Згідно з текстом указу, Стармер нагороджується за "визначний особистий внесок у розвиток українсько-британських відносин, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Орден Свободи – це одна з найвищих державних нагород України, заснована у 2008 році для відзначення видатних заслуг в утвердженні незалежності держави, розвитку демократії та відстоюванні прав людини. Це найвищий український орден, яким можуть бути нагороджені іноземці.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер у свій останній тиждень на посаді вирушає до Києва.