Скеровано до суду справу посадовця Рівненського ОТЦК та СП, який брав хабарі навіть автомобілями – ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо заступника начальника Рівненського обласного ТЦК та СП, який брав хабарі за відстрочки від мобілізації не лише готівкою, а й автомобілями. Посадовець визнав вину та перерахував 1,5 млн грн на ЗСУ.

"Як встановило слідство, посадовець розробив цілу приховану схему з одержання неправомірної винагороди від військовозобов’язаних чоловіків. Оформлення відстрочки, навіть за наявності законних підстав, чи зняття з розшуку коштували чоловікам від $10 до 12 тис. залежно від кожного конкретного випадку", – йдеться в повідомленні ДБР на сайті в четвер.

За даними відомства, для приховування своєї діяльності фігурант переводив свої незаконні накопичення у різного роду активи, які оформлював на довірених осіб.

"Зокрема, серед задокументованих епізодів – купівля для посадовця військовозобов’язаним "Toyota Highlander" 2013 року випуску вартістю $19,5 тис.", – уточнюють у Бюро.

Згідно з повідомленням, чоловік зміг оформити усі необхідні документи лише після того, як віддав ключі від цієї автівки посадовцю. Проте фігурант не встиг переоформити авто на себе, оскільки був викритий працівниками Бюро.

Посадовець обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди у великому розмірі службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України).

Обвинувальний акт скеровано до суду.

В ДБР зауважують, що заступник керівника ОТЦК та СП визнав свою вину та перерахував донат на ЗСУ у розмірі 1,5 млн грн. Крім того, після викриття схеми, у Рівненському ОТЦК та СП відбулась низка кадрових змін з метою запобігання аналогічним правопорушенням. Автомобіль, що фігурує у справі, наразі арештований як речовий доказ.

Процесуальне керівництво здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.