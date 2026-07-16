Федоров підтвердив конфлікт з Сирським

Михайло Федоров, який очолював Міністерство оборони України з січня 2026 року, підтвердив конфлікт із головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським, який поставив президенту ультиматум щодо звільнення Федорова.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на брифінгу в Києві в четвер.

"Насправді, коли президент сказав, що не планує змінювати Сирського, це його рішення як верховного головнокомандувача – і я з цим рішенням повністю погодився і сказав, значить, я буду вчитися працювати з ним, тому що все-таки наш клієнт – український народ, а не якась інша, а ні хтось інший", – заявив він.

Втім, за словами Федорова, він і його команда зіштовхнулися з тим, що всі запропоновані ними ініціативи почали блокуватися.

"І Сирський, враховуючи всі проблеми, які ми сьогодні говорили, не готовий особисто в очі, відкрито, говорити про проблеми. Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив в медіа якусь кампанію, а не проблеми в діях, які відбуваються. І це призвело до того, що по факту він поставив ультиматум, так, як ми з вами знаємо", – заявив Федоров.

За його словами, "замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому задача главкома, він придумав, як розколоти країну, де ми сьогодні з вами знаходимося".

"Але я не ставив умов – або я, або Сирський. Я сказав, будемо перемагати Росію з таким головкомом", – наголосив Федоров, додавши, що у 2022 році Сирський врятував країну.