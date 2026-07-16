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Прикордонники затримали чоловіка, який незаконно перетнув кордон, повертаючись з Іспанії

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Прикордонники затримали чоловіка, який незаконно перетнув кордон, повертаючись з Іспанії

Прикордонники Мукачівського загону під час патрулювання високогірної ділянки кордону затримали 36-річного українця, який незаконно перетнув кордон з боку Румунії, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Чоловік розповів, що майже рік тому незаконно залишив Україну, жив у Румунії та Іспанії, намагаючись облаштуватися за кордоном. Очікування не справдилися – вирішив повернутися до родини, яка залишалася в Україні, і знову обрав незаконний шлях", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Стосовно порушника було складено адміністративний протокол. Справу передано до суду.

#перетин_кордону #дпсу #затримання
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