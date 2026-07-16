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Прокуратура: посадовці "Київпастрансу" отримали підозру за переплату 9,6 млн грн на закупівлі трамвайних рейок

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Прокуратура: посадовці "Київпастрансу" отримали підозру за переплату 9,6 млн грн на закупівлі трамвайних рейок

Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру двом посадовцям КП "Київпастранс" та директору приватного підприємства, які закупили трамвайні рейки за завищеними цінами, повідомляє Офіс генерального прокурора.

У телеграм-каналі в четвер відомство зазначає, що з квітня 2024 року по березень 2025 року відокремлений підрозділ "Служба колії" КП "Київпастранс" проводив закупівлю рейок у заздалегідь визначеного постачальника.

"Для цього тендерну документацію підготували під продукцію конкретного виробника, що обмежило конкуренцію. За висновками експертиз, через такі закупівлі бюджету Києва завдано збитків на 9,6 млн грн", – наголошують в прокуратурі.

Посадовцю КП "Київпастранс", який укладав договори, інкримінують розтрату бюджетних коштів (ч. 4 ст. 191 КК України). Посадовиці, відповідальній за моніторинг цін, – пособництво у розтраті (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України). Директору підприємства-постачальника повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами (ч. 4 ст. 191 КК України).

#прокуратура #київпастранс
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