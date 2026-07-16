Федоров на брифінгу про підсумки роботи: я ніколи не підводив президента, як і не підводив вас

Михайло Федоров, який очолював Міністерство оборони України з січня 2026 року, назвав себе людиною в оточенні президента є, яка його "цінувала найбільше і цінує серед тих, хто в нього є".

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на брифінгу в Києві в четвер.

"Моя робота в уряді президента почалася ще в 2019 році. І, напевно, я останній міністр, який перший міністр з першого уряду, і останній, якого сьогодні чи вчора, чи позавчора звільняли. І скажу чесно, що сім років, як і представники сьогодні, які присутні з фракції "Слуга народу", ми вірно служили нашим ідеям президенту в одній команді", – сказав Федоров .

Він наголосив, що "не будував політичної кар’єри, не створював власні компанії, не займався бізнесом".

"Можу сказати, що в оточенні президента точно є, напевно, людина, яка його цінувала найбільше і цінує серед тих, хто в нього є. І ніколи його не підводив ні в нічому. Як і не підводив в принципі вас. Не було корупційних скандалів, не було побудови якихось схем", – сказав Федоров.