СБУ задокументували нові факти застосування РФ радіоактивних дронів на Сумщині

Контррозвідка та Служба безпеки (СБУ) задокументували два нові факти застосування РФ боєприпасів з елементами зі збідненого урану, в ударних БпЛА типу "Герань-2"на Сумщині.

"Йдеться про керовані ракети Р-60М класу "повітря-повітря", якими рашисти двічі атакували Сумщину у квітні 2026 року", – повідомляє СБУ у четвер у телеграм.

СБУ підкреслює, що на місці ворожих прильотів рівень гамма-випромінювання від уламків російських дронів із ракетами становив 8,3 та 10,5 мкЗв/год. "Ці показники значно перевищують природний радіаційний фон і несуть безпосередню загрозу здоров’ю людини".

Рівень радіації пов’язаний з тим, що бойова частина російських ракет містить елементи ураження зі збідненого урану загальною масою 2,8 кг. "Речовину ідентифіковано як Уран-234, Уран-235 та Уран-238", – повідомляє СБУ.

Зважаючи на небезпечність збідненого урану, правоохоронці закликають громадян бути особливо обережними у разі виявлення уламків БпЛА, ракет та інших бойових засобів ураження: у жодному разі не наближатись до таких предметів, не торкатися й не переміщувати їх.

Після виявлення та дослідження небезпечних комплектуючих було вжито комплексних заходів щодо їх нейтралізації.

Слідчі СБУ здійснюють досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини) для встановлення та притягнення до відповідальності рашистів, відповідальних за повітряні атаки.

Раніше, у квітні цього року, контррозвідка СБУ викрила факт використання ворогом радіоактивних боєприпасів на Чернігівщині.

Розслідування триває за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури.