Притула: відставку Лісового ректори університетів обмиють шампанським

Волонтер і громадський діяч Сергій Притула висловив сподівання, що майбутні міністри освіти і науки та оборони не змінять вектор руху, закладений Оксеном Лісовим і Михайлом Федоровим.

"Якщо Рада сьогодні проведе зміни в уряді згідно того списку прізвищ, який гуляє у мережі, то мені буде дуже прикро не побачити в уряді 2 прізвища: Федоров та Лісовий… Оксен Лісовий курував реформу освіти в Україні: шкільної, професійної, ЗВО. Дуже важкої і болючої, супротив якій чинили і чинять насамперед освітяни, бо будуть закриватись школи, об’єднуються університети. Але заглядаючи за горизонт кінцевим результатом реформи має стати покращення освітнього процесу і більш ефективний менеджмент коштів на учнів, студентів та викладачів. Філософія "гроші ходять за учнем" має таке ж право на життя, як свого часу Супрунівське "гроші ходять за пацієнтом", – написав він в мережі Facebook.

За його словами, проблема реформ в Україні полягає у тому, що тим, хто їх починає, рідко дають їх завершити.

"Сьогодні відставку Лісового ректори університетів обмиють шампанським. Президент має власну позицію, яка сьогодні, на жаль, не співпадає з позицією проактивного прошарку українського суспільства. Якби Зеленський дав зрозумілу аргументацію підстав для звільнення – це могло б зняти напругу. Але так не сталося. Дуже прикро, але у нас новий виток протистояння громадянського суспільства і влади. Від себе особисто хочу подякувати Михайлу і Оксену за все що було зроблено і сподіваюсь, що наступники не поламають вектор руху обох міністерств", – дода Притула.

Як повідомлялося, за даними джерел агентства "Інтерфакс-Україна" новим міністром освіти і науки замість Оксена Лісового ймовірно стане голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Андрій Бутенко.

Кандидат в прем’єр-міністри України, голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький заявляє, що майбутній новий міністр освіти і науки глибоко усвідомлює всю проблематику від дошкільної, середньої, професійної та вищої освіти.